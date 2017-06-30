У Кривому Розі біля кафе сталася бійка зі стріляниною, є поранений

У Кривому Розі біля кафе сталася бійка зі стріляниною, один чоловік отримав поранення в груди. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

"В ніч на 29 червня в Металургійному районі Кривого Рогу між двома компаніями виникла суперечка та бійка. Під час конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет і зробив постріл у бік нападників. Куля потрапила в груди", - повідомили в поліції.

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Пораненого 26-річного жителя Кривого Рогу госпіталізували в лікарню. Правоохоронці вже встановили особу 33-річного чоловіка, який застосував зброю.

За даним фактом відкрили виробництво. Обставини справи встановлюються.

Нагадаємо, ранішена поліцейського в Дніпрі напали і вистрілили через зауваження.