У Харкові душевнохворий утік із клініки і вбив перехожу

Вбивство сталося 29 червня. Правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з ножовими пораненнями, повідомляє 057.ua з посиланням на прес-службу ГУНПУ в Харківській області.

Читайте такожУ Чернігові заарештували двох окультистів, підозрюваних у жорстокому вбивстві подружжя

У скоєнні вбивства поліцією підозрюється 43-річний чоловік, який страждає психічним розладом, який втік з медичного закладу.

Невідомий напав на жінку, коли вона поверталася з роботи додому. Він вдарив жінку кілька разів ножем, забрав золоті вироби та сумку з особистими речами та мобільним телефоном. Після чого втік. Від отриманих травм жінка померла.

Слідчим Холодногірського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.