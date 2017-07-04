У Харкові душевнохворий утік із клініки і вбив перехожу
Поліція розшукує 43-річного чоловіка, який страждає психічним розладом.
Вбивство сталося 29 червня. Правоохоронці виявили тіло 55-річної жінки з ножовими пораненнями, повідомляє 057.ua з посиланням на прес-службу ГУНПУ в Харківській області.
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У скоєнні вбивства поліцією підозрюється 43-річний чоловік, який страждає психічним розладом, який втік з медичного закладу.
Невідомий напав на жінку, коли вона поверталася з роботи додому. Він вдарив жінку кілька разів ножем, забрав золоті вироби та сумку з особистими речами та мобільним телефоном. Після чого втік. Від отриманих травм жінка померла.
Слідчим Холодногірського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.