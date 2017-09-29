ЗМІ про вбивство Бінусова: депутату міськради Черкас стріляли у спину

Стали відомі нові обставини вбивства очільника черкаської обласної організації "УКРОПу" та депутата міськради Михайла Бінусова.

Як з'ясувалось, злочинці пролізли на територію гаражного кооперативу зі сторони кладовища. Коли Бінусов поставив свою автівку у гараж та виходив за ворота, йому почали цілити у спину, передає ТСН.

На огорожі і досі залишились сліди від десятків куль. Після того зловмисники чкурнули геть. Ані точної кількості, ані будь-яких інших прикмет слідчі не розголошують.

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Мер Черкас Анатолій Бондаренко не відкидає, що невдовзі вимагатиме розпуску міськради. Каже, що Бінусов отримував погрози від попередника на посаді голови департаменту ЖКГ Олександра Яценка. Журналістам вдалось поспілкуватися із самим Яценком. Чоловік зараз на лікарняному. Закидів мера не визнає й називає їх піар-акцією.

Соратники загиблого обіцяють дати велику прес-конференцію та розповісти подробиці діяльності Михайла Бінусова. Міські чиновники по обіді скликали позачергову сесію ради, на якій вшанували загиблого хвилиною мовчання. Після проголосували за звернення до президента України. Просили, аби він узяв розслідування ситуації під особистий контроль.

Раніше ЗМІ повідомили, що депутата розстріляли з автомата Калашникова ввечері 28 вересня.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко повідомив, що Бінусов був призначений у департамент житлово-комунального комплексу, і його завданням було подолання корупції в департаменті.