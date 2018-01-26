У Львові чоловік відкрив стрілянину і сховався у шафі

Патрульні отримали виклик вчора близько 17 години вечора на вулицю Кобилянської про постріли у під‘їзді. Як повідомила поліція у Facebook, коли патрульні прибули на місце події, до них звернулася 34-річна мешканка і сказала, що сусід стріляв у дворі будинку, в під‘їзді, погрожував її синові і вистрілив у її двері.

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За словами заявниці, чоловік забіг до себе у квартиру. У вказаній квартирі двері їм відкрила власниця і дозволила зайти. Згаданого чоловіка виявили у шафі, а біля нього лежав предмет схожий на пістолет. На місце події одразу викликали слідчих. Згодом, 56-річного громадянина доставили у Галицький відділ поліції. Предмет схожий на пістолет марки EKOL GEDIZ -A CAL9MM вилучили експерти. Попередня кваліфікація події – хуліганство.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Запоріжжі чоловік, який вистрілив у голову поліцейському, намагався покінчити з собою в залі суду.