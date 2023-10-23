Чоловіка, який балотувався від партії "Довіряй ділам", знайшли з простреленою головою.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області знайдено застреленим місцевого депутата.

Як підтвердили УНІАН у прес-службі регіонального главку Національної поліції, вчора, 22 жовтня, у селі Шабо знайдено мертвим місцевого жителя. За попередніми даними, сталося самогубство - 51-річний чоловік загинув від вогнепального поранення.

У поліції уточнили, що тіло знайдено вчора, 22 жовтня. "Загиблий - житель Шабо. За фактом відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з позначкою "самогубство". Встановлюються причини та обставини події", - наголосили у пресслужбі.

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Водночас у соцмережах з’явилася інформація про те, що самогубство у власному будинку вчинив депутат Шабської сільради Василь Тимофєєв - фракція "Довіряй ділам". Нібито, він вистрелив собі у голову з незареєстрованого пістолета. Також йдеться, що чоловік залишив передсмертну записку, в якій просив нікого не звинувачувати у його смерті.

Згідно з відкритими джерелами, Тимофєєв став депутатом сільради Шабо (Білгород-Дністровський район) у 2020 році. Балотувався від Одеської обласної організації політичної партії "Довіряй ділам", якою керує мер Одеси Геннадій Труханов.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо про смерть колишнього очільника Херсонської ОДА 47-річного Геннадія Лагути, якого СБУ підозрює у "здачі міста" окупантам, шахрайстві та підробці документів. Лагуту знайшли мертвим у Солом'янському районі Києва біля гаражних приміщень. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою "самогубство".

За даними депутат Херсонської обласної ради Сергія Хланя, йдеться про самогубство. На його думку, вважати Лагуту зрадником несправедливо, адже до обов'язків очільника ОДА тоді не входила підготовка міста до оборони. Лагута був очільником Херсонської ОДА з 26 жовтня 2021 року до 9 липня 2022 року, встиг виїхати з окупованого Херсона та відмовився від співпраці з РФ.

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