Захист проситиме суд про домашній арешт для підозрюваного.

Захист підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП в Харкові Миколи Харківського проситиме суд відправити його під домашній арешт.

Про це заявила журналістам перед початком судового засідання адвокат Інна Данилова, передає Суспільне.

Вона поскаржилася, що 16-річному "мажору" нібито не надали необхідну медичну допомогу в лікарні й майже одразу відправили до ізолятора. Каже: лікарі нібито "приклеїли ватку, рану ніхто не зашив, вона відкрита й у ній дірка".

"Обмотали бінтиком і відправили на Камишева, він до ІТТ", - додає Данилова.

Харківський, за її словами, перебуває у шоковому стані й не пам'ятає половини того, що сталося. Каже, що пам'ятає лише силу удару авто під час зіткнення.

Читайте також"Я скажу, коли 200 буде": з'явилося відео з салону Infiniti за хвилини до смертельної ДТП

При цьому захисниця підозрюваного, як і його батько, допускає, що за кермом авто міг перебувати не він.

"Він каже: якщо я дійсно був за кермом, я несу повну відповідальність... Він зараз взагалі... йому дуже важно", - підсумувала адвокат.

Увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія. Водій Infiniti, намагаючись перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, зіткнувся з Chevrolet. За кермом перебував 16 - річний підліток - Микола Харківський.

В результаті аварії водій Chevrolet загинув на місці. Троє пасажирів Infiniti - двоє хлопців 19 років і 16-річна дівчина з важкими травмами були доставлені в лікарню.

Затриманий водій Infiniti відмовився давати свідчення. За деякими даними, незабаром він може потрапити під амністію. Батько зловмисника стверджує, що він "не мажор", а також припускає, що за кермом міг перебувати не його син, а інша людина.

Рідні загиблого водія Chevrolet висловили надію на справедливе покарання для винного у смертельній ДТП.

Автор: Юрій Годован