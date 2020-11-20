Вигоріла квартира на першому поверсі багатоповерхівки.

У Києві в Дарницькому районі сталася пожежа на першому поверсі багатоповерхівки.

Про це повідомляється на сторінці "Позняки Осокорки Харьковский" у Facebook.

Автор публікації, який опублікував фото і відео з місця події, уточнив, що вона сталася на вулиці Ревуцього, з вини господаря помешкання.

"Потерпілим надають медичну допомогу. Всі живі. Причина загоряння встановлено. Через сімейну сварку мешканець квартири сам її підпалив", - йдеться у повідомленні.

У коментарях деякі очевидці уточнили, що пожежникам заважало вільно під'їхати до будинку припарковане у забороненому місці авто.

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Автор: УНІАН