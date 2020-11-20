Пожежа на Ревуцького / Игорь Гапон/Facebook
У Києві в Дарницькому районі сталася пожежа на першому поверсі багатоповерхівки.
Про це повідомляється на сторінці "Позняки Осокорки Харьковский" у Facebook.
Автор публікації, який опублікував фото і відео з місця події, уточнив, що вона сталася на вулиці Ревуцього, з вини господаря помешкання.
Постраждалим надають допомогу / Игорь Гапон/Facebook
"Потерпілим надають медичну допомогу. Всі живі. Причина загоряння встановлено. Через сімейну сварку мешканець квартири сам її підпалив", - йдеться у повідомленні.
У коментарях деякі очевидці уточнили, що пожежникам заважало вільно під'їхати до будинку припарковане у забороненому місці авто.
Наслідки пожежі / Игорь Гапон/Facebook
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