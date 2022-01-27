Денис Монастирській повідомив, що підозрюваного затримали під Дніпром.

Правоохоронці затримали нацгвардійця, який розстріляв своїх товаришів по службі.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

"Так, дійсно, його вже затримали", - зазначила вона.

За словами Чиканової, нацгвардійця затримали під Дніпром.

Також опубліковані фото, які зробили під час затримання.

Під час затримання у підозрюваного при собі був автомат Калашникова.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив затримання нацгвардійця.

"Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену Законом. Дякую всім співробітникам поліції, хто чесно виконав свою роботу. За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемом Рябчуком військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї. Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії будуть зроблені висновки. В тому числі кадрові", - йдеться в повідомлені.

За даними журналістів, Рябчука затримали у селі Підгороднє. Імовірно, він рухався у бік Донецької області. До правоохоронців звернулася жінка, котра побачила нацгвардійця. При затриманні Рябчук не чинив опір

Розстріл військових на заводі "Южмаш" у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звати Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі с осені 2021 року, а до цього працював на складі та має професійну технічну освіту.

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