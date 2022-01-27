Наразі мотиви скоєння злочину невідомі, їх встановить слідство.

Нацгвардієць, який вчинив стрілянину на заводі "Південмаш" у Дніпрі, здався добровільно.

Про це під час брифінгу заявив заступник директора територіального управління ДБР у м. Полтава Володимир Шило.

"Здався добровільно, зателефонував до поліції і був затриманий", - зазначив він.

Шило уточнив, що нацгвардієць перебував у одному із селищ неподалік Дніпра. Він попросив випадкову перехожу зателефонувати до поліції, оскільки свій телефон залишив на місці події.

Представник ДБР додав, що наразі мотиви скоєння злочину невідомі і встановлюватимуться слідчим шляхом.

"Наразі відомо, ще це військовослужбовець, 2001 року народження. Він перебуває на службі з жовтня 2021 року", - розповів Шило.

Читайте такожРозстріл у Дніпрі: що відомо про солдата Артемія Рябчука, який убив товаришів зі службиЗа його інформацією, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох чи більше осіб з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

За словами Шила, серед загиблих – 4 військовослужбовці та одна цивільна жінка. Ще п’ятьох поранених військових госпіталізували до лікарні.

Розстріл військових на заводі "Південмаш" у Дніпрі - що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришам по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

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