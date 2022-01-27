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Стрілянина у Дніпрі: лікар повідомив, що сказала йому важкопоранена дівчина

Марта Гичко

17:39, 27.01.22
3 хв. 1082
Жанна Шарова у критичному стані / фото facebook.com/AfishaDnepra

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, перебуває у критичному стані. Солдат Артемій Рябчук вистрілив у неї тричі впритул. Перед тим, як знепритомніти, дівчина встигла поговорити з лікарем.

Про це розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко на брифінгу.

Одна з куль влучила Жанні в живіт біля пупка та прошила її наскрізь. У дівчини зламано хребець та пошкоджено кишківник. Вона втратила дуже багато крові. За словами лікаря, значно пошкоджено кишківник. У черевній порожнині постраждалої близько 3 літрів крові. Ще дві кулі влучили в коліно та плече Жанни.

Перед тим, як знепритомніти, Жанна встигла поговорити з Риженком. Лікар розповів, що саме сказала дівчина.

"Я не очікувала, я обернулася, почула постріли, впала", – процитував її Риженко.

Лікарі провели дівчині операцію, але її стан все одно залишається критичним. Заповнити такі кровотечі складно, тому вже завтра кров для Жанни здаватимуть поліцейські.

Читайте такожСкаржився на "дідівщину": з'явилися подробиці про солдата, який розстріляв нацгвардійцівРозстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звати Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі с осені 2021 року, а до цього працював на складі та має професійну технічну освіту.

Станом на 10:00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що підозрюваного затримали. В ДБР повідомили, що Рябчук здався добровільно. Він попросив викликати правоохоронців незнайому жінку.

Читайте такожКомандувач Нацгвардії подав у відставку після бійні на "Південмаші"Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що троє постраждалих перебувають у важкому стані. За їхнє життя борються хірурги в лікарні імені Мечникова. Життя ще двох поза загрозою.

На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним загиблих і очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. 

ЗМІ раніше писали, що жителі села Броска, звідки родом солдатів Артемій Рябчук, вражені трагедією. Місцеві позитивно характеризують хлопця, але зазначають, що він уникав спілкування з однолітками.

Декілька років тому хлопець пережив особисту трагедію – на його очах потонув друг.

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