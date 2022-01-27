Стрілянина у Дніпрі: лікар повідомив, що сказала йому важкопоранена дівчина

Стан 22-річної постраждалої лікарі називають критичним.

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала під час стрілянини у Дніпрі, перебуває у критичному стані. Солдат Артемій Рябчук вистрілив у неї тричі впритул. Перед тим, як знепритомніти, дівчина встигла поговорити з лікарем.

Про це розповів головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко на брифінгу.

Одна з куль влучила Жанні в живіт біля пупка та прошила її наскрізь. У дівчини зламано хребець та пошкоджено кишківник. Вона втратила дуже багато крові. За словами лікаря, значно пошкоджено кишківник. У черевній порожнині постраждалої близько 3 літрів крові. Ще дві кулі влучили в коліно та плече Жанни.

Перед тим, як знепритомніти, Жанна встигла поговорити з Риженком. Лікар розповів, що саме сказала дівчина.

"Я не очікувала, я обернулася, почула постріли, впала", – процитував її Риженко.

Лікарі провели дівчині операцію, але її стан все одно залишається критичним. Заповнити такі кровотечі складно, тому вже завтра кров для Жанни здаватимуть поліцейські.