Слідчі та прокурори клопотали перед слідчим суддею про арешт підозрюваного без права внесення застави.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для начальника кафедри, який доручив курсантам розбирати артилерійський снаряд, що призвело до трагічних наслідків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Начальник кафедри, курсанти якої підірвалися, - під цілодобовим домашнім арештом", - написав він.

Болвінов зауважив, що слідчі та прокурори клопотали перед слідчим суддею про арешт підозрюваного без права внесення застави. Але слідчий суддя обрав інший запобіжний захід для начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту.

"Враховуючи наявні докази, переконаний, що це судове рішення буде оскаржено", - зазначив правоохоронець.

Крім того, за словами Болвінова, начальника кафедри вже звільнили з університету.

Трагедія із загибеллю курсантів в Харкові

31 травня у приміщенні Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування стався вибух, внаслідок якого загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту. Ще одного курсанта було поранено.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про початок службового розслідування та відсторонення чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес.

3 червня у Харкові відбулась церемонія прощання із загиблими курсантами – Романом Сліпцем та Євгеном Кочетовим.

Згодом Болвінов повідомив, що причиною загибелі курсантів міг стати вибух артснаряду до самохідної артилерійської установки "Піон".

Сьогодні, 12 червня, у Офісі генерального прокурора заявили, що начальнику кафедри, який доручив курсантам-рятувальникам розбирати артилерійський снаряд, було повідомлено про підозру.

Зазначається, що він дав студентам вказівку розібрати цей бойовий припас до 6 червня. Вони відповіли, що не знають, як правильно робити це. Проте начальник кафедри сказав хлопцям, що якщо вони не зроблять цього, то їх не відпустять у звільнення.