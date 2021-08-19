За це чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У центрі Львова відбулася стрілянина. Чоловік здійснив декілька пострілів у кафе, після чого втік. Його вже затримала поліція.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області у Facebook.

18 серпня директор одного з закладів громадського харчування, розташованого у центрі Львова, зателефонував в поліцію. Чоловік повідомив, що один з відвідувачів кафе здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого втік. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліція прибула на місце інциденту, директор надав правоохоронцям опис та прикмети невідомого чоловіка, який вчинив стрілянину.

"Невдовзі на перехресті вулиць Валової-Галицької патрульні поліцейські виявили перехожого, який підпадав під орієнтування та затримали його. З собою чоловік мав предмет, схожий на пістолет та набої до нього", - розповіли у прес-службі.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Тепер чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові іноземці зарізали та смажили козу біля цвинтаря.

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Автор: Поліна Кузенко