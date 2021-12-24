Внаслідок ДТП, яка сталася у жовтні 2019 року на Хмельниччині, загинула 11-річна дівчинка.

Підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП громадянина Турецької Республіки екстрадовано до України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора із залученням каналів Інтерполу забезпечив прийом на території України запитуваної особи – громадянина Турецької Республіки, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 КК України). За результатами екстрадиційної процедури компетентні органи Республіки Болгарія задовольнили запит української сторони про його видачу", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, у жовтні 2019 року сталася ДТП, у якій загинула 11-річна дівчинка, яка у цей час стояла на тротуарі. Під час проїзду перехрестя на дозволений сигнал світлофора та здійснення повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням мешканця Хмельниччини, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоциклу допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода.

Після ДТП підозрюваний громадянин Турецької Республіки, переховуючись від органів досудового розслідування, виїхав за межі України, перебував у міжнародному розшуку та місяць тому був затриманий на території Республіки Болгарія.

"Підозрюваного екстрадовано до України і наразі за клопотанням Хмельницької обласної прокуратури до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні відносно іноземця тривають слідчі дії та вживаються заходи до завершення досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Також раніше вироком Хмельницького міськрайонного суду водію мотоцикла уже призначено покарання – 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Рішення суду першої інстанції наразі оскаржується стороною захисту в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, під Кривим Рогом Дніпропетровської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі вантажівки згорів легковий автомобіль, водій легковика загинув.

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