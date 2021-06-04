В Одеській області за підозрою у вимаганні великої суми грошей затримано відомого активіста Євген Резвушкіна.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 44-річний керівник громадської організації затриманий 3 червня.
Зазначається, що підозрюваний, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тис. грн - за так зване кришування бізнесу. За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить.
"Жінка відразу звернулася в поліцію. Збором доказової бази протиправної діяльності зловмисника зайнялися оперативники Управління карного розшуку обласної поліції спільно зі співробітниками Одеського районного управління поліції № 2 під процесуальним керівництвом Біляївського окружної прокуратури", - сказано в повідомленні.
У четвер за силової підтримки спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали відразу після отримання другої частини грошей, які він вимагав від потерпілої.
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Правоохоронці стверджують, що фігурант неодноразово потрапляв в їх поле зору за хуліганство, незаконне поводження зі зброєю і насильство щодо співробітників поліції.
У ході санкціонованого обшуку за місцем його проживання та роботи правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази його протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні та затримання його в порядку ст.208 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Затримали активіста Євгена Резвушкіна
Як повідомляють у соціальних мережах, затримали відомого одеського активіста та голову охоронної компанії "Варта Міста" Євгена Резвушкіна.
Нібито підозрюваний також вимагав гроші у підприємця, який тримає незаконний зал гральних автоматів.
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