На місце події правоохоронців викликала колишня дружина потерпілого.

На одній з вулиць Харкова унаслідок вибуху гранати постраждав місцевий мешканець.

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Як свідчить опублікований у Telegram ролик, інцидент стався на дитячому майданчику.

За лічені секунди до нещасного випадку чоловік спершу бив снаряд рукою об гойдалку, а потім намагався витягнути чеку зубами. Спроби були немарні.

Сусіди кажуть, що спершу чоловік підірвав одну гранату у житловому будинку, дві інші вже на вулиці.

За інформацією ГУНП в Харківській області, харків’янину відірвало руку. На місце події правоохоронців викликала колишня дружина потерпілого.

Між екс-подружжям стався конфлікт, через що чоловік погрожував підірвати квартиру разом з її сестрою і 5-річною дитиною.

Як пише Newsroom, внаслідок вибуху постраждала також жінка. У неї численні осколочні поранення.

На місце події працює слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції, спецпідрозділ «КОРД», вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія. В дію введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

ЗМІ інформують, що чоловіка уже затримали.

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Автор: Яна Ставська