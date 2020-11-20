На одній з вулиць Харкова унаслідок вибуху гранати постраждав місцевий мешканець.
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Як свідчить опублікований у Telegram ролик, інцидент стався на дитячому майданчику.
За лічені секунди до нещасного випадку чоловік спершу бив снаряд рукою об гойдалку, а потім намагався витягнути чеку зубами. Спроби були немарні.
Сусіди кажуть, що спершу чоловік підірвав одну гранату у житловому будинку, дві інші вже на вулиці.
За інформацією ГУНП в Харківській області, харків’янину відірвало руку. На місце події правоохоронців викликала колишня дружина потерпілого.
Між екс-подружжям стався конфлікт, через що чоловік погрожував підірвати квартиру разом з її сестрою і 5-річною дитиною.
Як пише Newsroom, внаслідок вибуху постраждала також жінка. У неї численні осколочні поранення.
На місце події працює слідчо-оперативна група та керівництво Слобідського відділу поліції, спецпідрозділ «КОРД», вибухотехніки, пересувна криміналістична лабораторія. В дію введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».
ЗМІ інформують, що чоловіка уже затримали.
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