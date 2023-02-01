До перевезення дівчат до клієнтів в період дії комендантської години залучалися водії, які були працівниками поліції, органів держвлади та держпідприємств і мали спецперепустки.

Заступника керівника Департаменту міграційної поліції Національної поліції України викрито на очолюванні злочинної організації, яка займалася сутенерством та "кришувала" борделі Києва.

Як повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора, встановлено, що до злочинної групи входили 15 осіб, які забезпечували діяльність місць розпусти у столиці, а також займалась сутенерством на території України та за її межами.

"За даними слідства, … високопосадовець Нацполіції залучив двох громадян України, які створили розгалужену мережу салонів надання інтимних послуг на території Києва. Вони винаймали квартири в центральних районах столиці, які облаштовували для надання інтимних послуг. На "роботу" запрошували молодих дівчат віком від 18 до 30 років", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до перевезення дівчат до клієнтів в період дії комендантської години долучалися водії, які були працівниками поліції, органів державної влади та державних підприємств і мали спеціальні дозволи на переміщення містом у нічний час.

Крім того, до діяльності злочинної організації був залучений керівник одного зі структурних підрозділів Головного управління Нацполіції у м. Києві – він забезпечував усунення конкуруючих "салонів", вербування дівчат, які працювали у салонах конкурентів, а згодом з дозволу керівника злочинної організації почав створювати власну мережу борделів.

Зловмисники також розвивали напрямок надання елітних ескорт-послуг, у тому числі для клієнтів за кордоном.

"Для цього заступник керівника Департаменту, імітуючи виконання покладених на його підрозділ завдань, ініціював проведення обшуків в осіб, які могли бути причетними до сутенерства, і під час проведення слідчих дій "вербував" їх", – розповіли в ОГП.

У СБУ додали, що зловмисники підбирали дівчат "із вразливим психо-емоційним станом". Крім цього, вони створили мережу спеціалізованих груп у месенджерах, де підшукували громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі "ескорту". Сутенери пропонували їм "поїздки" до клієнтів у різних областях України, а також відправляли за кордон. Вартість "послуг" становила від 500 до 10 тисяч доларів за ніч. Щомісяця "прибутки" організаторів нелегального бізнесу становили більше 50 млн грн.

На даний час правоохоронцями проведено понад 30 обшуків за адресами розташування борделів і за місцями проживання, роботи учасників злочинної групи, а також в адміністративних будівлях Нацполіції.

Затримано 15 осіб, їм повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Скандали довкола чиновників

Наприкінці січня начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у місті Львові. Його відсторонили.

Пізніше стало відомо, що Пилипенка звільнять з посади й переведуть на нижчу посаду до іншої області.

Крім того, оприлюднено скандальні факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив підписувати збройні контракти МО. Як виявилося, він - уродженець м. Ухта республіки Комі (РФ), екс-міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича. У березні 2014-го він в інтерв'ю "Громадському" закликав Київ "почути Крим" та "легалізувати референдум" на півострові.

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