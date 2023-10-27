Один з російських сенаторів заявив, що у цій справі є "український слід".

У Росії висунули "версію" замаху на зрадника Олега Царьова.

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", перший заступник голови Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв знайшов у цьому "слід СБУ".

"В Олега Царьова стріляли за вказівкою СБУ, намагаючись ліквідувати", - заявив Бондарєв.

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За його словами, це "терористичний напад на громадського та політичного діяча".

Замах на Царьова

Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські Telegram-канали повідомили, що в окупованій Ялті напали на Царьова. Сталося це в санаторії, де він жив.

Останнім часом колаборант Олег Царьов досить жорстко критикував дії російської влади. Денис Казанський зауважив, що саме Кремлю зараз вигідно його "прибрати".

У день замаху зрадник Олег Царьов мав на меті провести "важливу відеоконференцію". Перед цим він наказав усім працівникам санаторію в Ялті йти додому. Працівники дізналися про напад з Інтернету. Втім, наразі заклад працює у штатному режимі.

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