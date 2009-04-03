У Литвина скаржаться, що Янукович позбавив їх права на працю

Заступник фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що сьогодні засідання Верховної Ради України не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Мене, як народного депутата України, позбавили права на працю», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він нагадав, що на поточному тижні парламент працює у пленарному режимі, але йде блокування роботи, і засідання не можуть відбуватися.

Депутат зазначив, що вирішив піти працювати в комітет.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати з фракції Партії регіонів другий день поспіль продовжують блокувати роботу Верховної Ради.

В даний час в сесійній залі перебуває близько 20 депутатів, які блокують президію парламенту.

Вхід до президії також заблоковано стільцями.

Крім того, декілька народних депутатів сидять в ложі уряду.

Вночі депутати від Партії регіонів чергували в сесійній залі.

“Регіонали” вимагають від уряду внести на розгляд ВР антикризову програму.