Росіяни пояснили, чому не пускають українських консулів до незаконно ув'язнених кримчан (відео)
04:50, 04 листопада 2017Політика
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Начебто, після анексії Криму, ув’язнені вже є громадянами Росії. Тож, мовляв, будь-яких підстав їх відвідати, в українських консулів немає.
Зокрема, дипломати намагалися побачити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва та Рустема Ваїтова. Усі вони – кримчани. Цим російська сторона й мотивує свою відмову.
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Начебто, після анексії Криму, ув’язнені вже є громадянами Росії. Тож, мовляв, будь-яких підстав їх відвідати, в українських консулів немає.
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