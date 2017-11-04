Росіяни пояснили, чому не пускають українських консулів до незаконно ув'язнених кримчан (відео)

Зокрема, дипломати намагалися побачити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва та Рустема Ваїтова. Усі вони – кримчани. Цим російська сторона й мотивує свою відмову.

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Начебто, після анексії Криму, ув’язнені вже є громадянами Росії. Тож, мовляв, будь-яких підстав їх відвідати, в українських консулів немає.