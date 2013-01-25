Головне за день: огляд топ-новин

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ДАІ попереджає водіїв про сильні снігопади

За прогнозами синоптиків, снігопади очікуються у восьми областях. ДАІ просить водіїв бути особливо обережними.

Апарат ВР не визнав підпис Кличко - той пропонує відбиток пальця

"В управлінні кадрів вирішили, що власноруч поставлений ​​мною підпис - не мій, оскільки не збігається з підписом в особовій справі", - розповів лідер УДАРу.

У Табачника кажуть, що Бандери і Шухевича не було в ЗНО вже в минулому році

Міносвіти відзначає, що імена Бандери і Шухевича у минулорічних тестових завданнях з історії також були відсутні. Тим не менше Кириленко просить Азарова знайти тих, хто викреслив Бандеру і Шухевича з ЗНО.

Власенко каже, що ГПУ фальсифікує докази проти нього

За словами захисника екс-прем'єра, Київське міське бюро судової експертизи підробляє сьогодні судово-медичну експертизу про події дворічної давнини і підганяє її під ті дані, які необхідні Генеральній прокуратурі.

Американські адвокати Ахметова заявили, що він до вбивства Щербаня не причетний

Юридична компанія Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Вашингтон), яка захищає інтереси українського бізнесмена Ріната Ахметова, заявляє про його непричетність до смерті народного депутата Євгена Щербаня.

Рибак заявив, якщо до вечора у нього буде 150 підписів, він збере Раду

При цьому він додав: «В іншому випадку, якщо цього не буде, ніякої розмови про позачергову сесію бути не може, і я не піду на порушення регламенту Верховної Ради України». Також спікер переконаний, що позачергова сесія не прийме жодних рішень, але «з'їсть» 3,7 млн ​​гривень. В «УДАРі» заявили, що ініціюють відставку Рибака, якщо він не скличе Раду.

Королевська показала одразу три дипломи (документи)

Прес-служба міністра соціальної політики Наталії Королевської надала УНІАН копію її диплома про вищу освіту та копії диплома кандидата наук.

Кожара: Не ставте нас перед вибором - сало чи борщ, ми - молода голодна країна

Міністр закордонних справ Леонід Кожара виступив проти спроб протиставити Євросоюз і Митний союз у відносинах з Україною.

Держборг України за грудень збільшився на 2,8%

Державний борг України за грудень 2012 виріс на 2,8% - до 64,482 мільярда доларів.