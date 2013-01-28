Головне за день: огляд топ-новин

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Янукович кличе в гості нового президента Чехії

Президент України Віктор Янукович привітав Мілоша Земана з обранням на посаду Президента Чеської Республіки та запросив його відвідати Україну, коли тому буде зручно.

Луценку може знадобитися друга операція

Лікарі незабаром вирішуватимуть, чи робитимуть екс-міністрові внутрішніх справ Юрію Луценку другу операцію. Дружина ж екс-урядовця сьогодні повідомила, що проведення другої операції Луценку неможливе до отримання результатів аналізів на гістологію.

Курс євро піднявся до максимуму за останні 15 місяців

Ринок подолав важливий психологічний рівень, і вже в найближчі дні євровалюта може подорожчати до $1,35.

Експерт: «Газпром» може перекрити Україні газ в разі неоплати $7 мільярдів

Російський монополіст «Газпром» може припинити поставки газу в Україну в разі неоплати 7 млрд. дол. за недобір газу.Експерти вважають, що претензії «Газпром», що вимагає від «Нафтогазу» 7 млрд доларів за недобір газу, змусять Україну вперше вдатися до захисту своїх інтересів у Стокгольмському арбітражному суді. Також експерти припускають, що Путін розпорядився виставити рахунок Україні, щоб отримати контроль над її ГТС. У самому ж Газпромі не коментують повідомлення про виставлену Україні вимогу сплатити за невикористаний газ.

На довиборах в Івано-Франківську облраду перемогли «Свобода» і «Батьківщина»

На довиборах в Івано-Франківську облраду, які відбулися вчора, 27 січня, перемагають представники «Свободи», «Батьківщини» і УРП.

У державних ТРК намічається кадрова чистка

Держкомітет телебачення і радіомовлення планує в 2013 році скоротити до 18% співробітників державних телерадіокомпаній.

В Європі сподіваються, що штраф «Газпрому» не вплине на постачання газу

У Єврокомісії висловили сподівання, що нові газові вимоги Росії до України не призведуть до проблем у постачанні газу в Європу. В той самий час рейтингове агенство Fitch заявило, що претензії Газпрому в подальшому можуть спричинити погіршення рейтингу Нафтогазу.

Бондарчук: Ющенко мав би піти з партії «за власним бажанням»

Голова політради партії «Наша Україна» Сергій Бондарчук обвинувачує лідера партії, екс-президента Віктора Ющенка в невиконанні зобов'язань перед «Нашою Україною».

Жириновського у Києві закидали квашеною капустою (відео)

Сьогодні на прес-конференції в Києві одна з присутніх кинула у віце-спікера Держдуми РФ, голову ЛДПР Володимира Жириновського квашеною капустою. Під час розмови з журналістами політик висловив жаль, що не познайомився з українським президентом років 10 тому. А спікер українського парламенту Володимир Рибак «відзвітував» Жириновському, що у ВР зібралось 125 "друзів Росії".

Брок: Кузьмін міг би довести відповідальність Тимошенко за плями на Місяці

Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок вважає, що колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко хочуть знищити «як політика і людину».

Джерело: Кабмін призначив гендиректора Укрзалізниці

Генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") призначено Сергія Болоболіна, який раніше обіймав посаду першого заступника генерального директора.

Польський експерт не вірить у можливість повторення «газової війни»

Польський експерт вважає нереальним припинення поставок російського газу в Україну через недобір газу в 2012 році.