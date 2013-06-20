Янукович наказав перевірити установи, створені для того, щоб «чиновники сиділи»

Президент України Віктор Янукович доручив Раді національної безпеки і оборони перевірити стан у боротьбі з корупцією в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення глава держави дав за підсумками засідання Ради регіонів сьогодні в Луганську.

Зокрема, РНБО має створити відповідну робочу групу для цього за участю голів обласних державних адміністрацій та мерів міст, а також підготувати засідання з цього питання.

При цьому Президент попросив: «Дайте телефон робочої групи, хай люди телефонують, є інформація – звільняйте (корупціонерів)».

Також Янукович доручив першому заступнику глави Адміністрації Президента Ірині Акимовій перевірити на місцях державні установи, які було створено лише заради того, щоб «чиновники сиділи». «Всілякі там споживчі стандарти, різні архівні установи», - додав глава держави.

Янукович також звернув увагу керівництва уряду на незадовільне фінансування бюджетів у регіонах та дав доручення на 100% закрити ці бюджети і доповісти про це на наступному засіданні Ради регіонів.