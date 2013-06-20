Показ фільму про Межигір’я у Сімферополі зірвали димовою шашкою (фото)

22:50, 20 червня 2013
Політика
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Невідомі зірвали показ відеоальманаху "Відкритий доступ" у Сімферополі.

Показ альманаху

Під двері приміщення, в якому відбувався показ альманаху, кинули димову шашку і глядачів евакуювали.

Про це "Українській правді" повідомила журналістка і активістка руху "Стоп цензурі" Наталя Соколенко.

За її словами, демонстрація короткометражок відбувалася в арт-центрі "Карман". Димову шашку кинули посередині показу. 

 "На момент того, як кинули шашку, встигли показати з 5 короткометражок фільм "Межигір’я" про те, як журналісти Української правди Сергій Лещенко і Мустафа Найєм за допомогою закону про доступ до публічної інформації намагалися дізнатися правду про те, як держрезиденція стала приватною, а також про будівництво, яке проводить на її території президент Янукович",  - розповіла Соколенко.

На перегляді було близько 50 осіб.

Як відомо, відеоальманах "Відкритий доступ" складається з 5 новел: "Межигір'я", "Афганець", "Школа", "Дім з химерами", "У кутку".

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