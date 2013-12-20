Головне за день: огляд топ-новин

Обама накладе вето на будь-які нові санкції проти Ірану

Президент США Барак Обама накладе вето на будь-які законодавчі рішення про введення нових санкцій відносно Ірану.

Янукович і Путін домовилися вирішити питання Roshen до 1 березня

Україна і Росія приймуть заходи для відновлення імпорту в РФ продукції українського кондитерського концерну Roshen до 1 березня 2014 року.

МВФ погіршив прогноз для української економіки

МВФ прогнозує спад економіки України за підсумками 2013 року на 0,3% і погіршив прогноз зростання в 2014 році до 1%.

Пшонка в Раді назвав причину розгону Євромайдану

В даний час слідством встановлено, що протидія з боку окремих мітингувальників встановленню ялинки на Майдані Незалежності стала безпосереднім приводом для притягнення правоохоронців.

Пшонка наполягає, що бійців спецпідрозділу «Беркут» на Майдан Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада викликали комунальники.

Кабмін на початку наступного тижня отримає від Росії 3 млрд дол.

Уряд України на початку наступного тижня зможе отримати 3 млрд доларів США від продажу російському Фонду національного добробуту (ФНБ) дворічних суверенних євробондів.

Путін підписав указ про помилування Ходорковського

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування екс-глави ЮКОСа Михайла Ходорковського.

Ходорковський заявляє, що в проханні про помилування питання про визнання провини не ставилося.

Після звільнення з колонії Ходорковський вилетів до Німеччини.

Янукович підписав єврозакон про вибори

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 709 -VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів».

Також Янукович взяв участь у церемонії запуску гідроагрегату №2 Дністровської ГАЕС.

Президент сьогодні поставив перед урядом завдання зменшити вартість електроенергії для споживачів.

Опозиція пояснила, чому сьогодні не прийшла на круглий стіл

Лідери опозиції не прийшли на засідання у зв'язку з тим, що на ньому не було Президента Віктора Януковича.

Всі народні депутати від опозиції зазначили, що разом з сім'ями будуть зустрічати Новий рік на Майдані Незалежності в Києві.

Українців закликають у неділю вийти на Євромайдан

Евромайдан закликає українців вийти в неділю на «Мітинг нашої сили».

Опозиція впевнена, що Народне віче на Майдані в неділю має нагадати Януковичу, що людей ігнорувати не варто.

Ромпей: Пропозиція асоціації та ЗВТ для України залишається на столі

"Наша пропозиція політичної асоціації та тісніших торговельних зв'язків все ще лежить на столі. Ми готові її підписати, як тільки Україна буде до цього готова", - заявив Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей.

Нацкомпослуг не бачить причин знижувати тарифи на тепло для населення

Нацкомпослуг не бачить підстав для зниження тарифів на теплопостачання для населення через знижки на російський газ.

Фоменко буде тренером збірної України з футболу до 2015 року

Головний тренер збірної України Анатолій Фоменко продовжив контракт з національною збірною до 2015 року.