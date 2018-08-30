Степаненко хоче відсудити в Петросяна книгу з окультизму і сексуальності

Джерело агентства, знайомий з розцінками на антикварні видання, стверджує, що їхня вартість на аукціонах може доходити до трьох мільйонів рублів.

Гумористка Олена Степаненко в рамках процесу розлучення і розділу майна з Євгеном Петросяном претендує на раритетні окультні книги, повідомив ТАСС адвокат артиста Сергій Жорін.

«У рамках шлюборозлучного процесу для Степаненко з якихось причин принципово залишити у себе цілий ряд давніх окультних книг, серед яких книга Ганса Фреймарка 1910 року випуску "Окультизм і сексуальність"», — сказав Жорін.

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Дружина артиста також бажає залишити книгу «Гіпнотизм. Його теоретичні основи і практичне застосування» Альберта Моля 1898 року випуску, «Замовляння. Досвід дослідження походження і розвитку замовних формул» Миколи Познанського, «Історія забобонів і чаклунства» Альфреда Леманна 1910 року випуску і «Євангеліє в роз'ясненні спіритизму» Алан Кардек 1914 року видання.

Джерело агентства, знайомий з розцінками на антикварні видання, стверджує, що їхня вартість на аукціонах може доходити до трьох мільйонів рублів.

Раніше Жорін заявляв, що Степаненко просить суд передати їй весь антикваріат, культурні цінності, картини, статуетки, більшу частину нерухомості, але «трохи залишити Петросяна».