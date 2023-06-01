До групи підозрюваних потрапили ті, хто має родичів в Україні або просто живе в сусідньому з Україною регіоні.

У Росії почнуть перевіряти дітей на екстремізм. В першу чергу тих, чиї батьки виїхали з Росії, хто має родичів в Україні, або просто живе в сусідніх з Україною регіонах. З такою ініціативою виступив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

У своєму інтерв'ю для "Російської газети" він поскаржився, що спецслужби "недружніх" країн втягують російських підлітків у "терористичну та екстремістську" діяльність у зв'язку з російською агресією проти України. Протидію цьому "джерелу загроз" Бастрикін вважає одним з напрямків роботи російських спецслужб.

"У групах ризику тут діти, які проживають в прикордонних з Україною регіонах, діти, чиї близькі родичі проживають на території України та інших недружніх країн або покинули територію Росії в період проведення спеціальної військової операції, діти, чиї близькі родичі проходять військову службу, а також особи, які стали жертвами шантажу і погроз через Інтернет", – заявив він.

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Бастрикін вважає, що у таких дітей потрібно "формувати розуміння подій, що відбуваються" і "роз'яснювати правові наслідки їх вчинків". Також він вважає за потрібне забезпечити присутність поруч з такими дітьми "людей, що розташовують до себе, які могли б роз'яснювати і показувати їм ці основи, а також наші традиційні цінності".

"Все це має бути організовано в рамках цілої системи заходів просвітницького, роз'яснювального, культурного характеру. Така робота дозволить не тільки прищепити дітям справжні цінності, а й протидіяти спотворенню історичних подій, знеціненню подвигів учасників спеціальної військової операції, поширенню екстремістських та інших радикальних поглядів", – заявив Бастрикін.

У Росії репресії не оминають навіть дітей

У березні ЗМІ дізналися про випадок, коли мешканка Москви написала донос у поліцію на першокласницю через те, що дівчинка зробила "русофобський вчинок". А восени у все тій же Москві директор школи нацькував силовиків на п'ятикласницю через синьо-жовту аватарку.

В окупованій Ялті стався показовий випадок. Там окупанти змусили публічно вибачатися підлітка за те, що він підтримує Україну, очевидно, будучи громадянином України.

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