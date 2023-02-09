Родичі загиблого скаржилися, що їм відмовили в організації прощання у Будинку культури, але в селищі немає такої будівлі.

Жителі села Жирекен в Забайкаллі (РФ) виступили проти церемоніального похорону зека-"вагнерівця", засудженого за вбивство.

Як повідомляє місцеве видання "Чита.Ру", половина жителів села категорично проти похорону з почестями "зажмуреного" в Україні зека Микити Касаткіна. Голова селища Олена Когодєєва заявила, що в селі відбуваються "баталії" через цей похорон.

"У нас справді неоднозначна ситуація у селищі. Чоловік був засуджений за вбивство. Це було лише два-три роки тому, у людей це в пам'яті. Половина селища каже: "Ми що, тепер із убивць героїв робитимемо?" Половина каже, що він на "СВО" кров'ю спокутував гріхи. Селище розділилося на два табори, вони там між собою баталії влаштовують", - сказала Когодєєва.

Родичі загиблого скаржилися, що їм відмовили в організації прощання у Будинку культури. Але Когодєєва відповіла, що в селищі немає такої будівлі.

У конфлікт втрутився голова району Віктор Наделяєв, який виступив на захист Касаткіна. Чиновник заявив, що вбивцю-"вагнерівця" треба поховати з почестями.

"Це наші люди, вони захищають нас із вами, захищають нашу державу. Вони герої, і ми віддамо їм усі почесті", - заявив Наділяєв.

У результаті в мінкультури регіону повідомили, що родичі Касаткіна погодилися влаштувати прощання із загиблим у будинку його двоюрідної тітки.

Зеки на війні проти України

Гарматне м'ясо в Росії закінчується швидко, тому ватажок "Вагнера" Євген Пригожин кілька місяців тому особисто почав вербувати в'язнів на війну в Україну взамін на гарантії їхнього звільнення з в'язниць, якщо ті виживуть у боях.

Відомі вже десятки випадків загибелі на фронті затятих злочинців і серійних вбивць. На листопад значною частиною в лавах "вагнерівців" були не найманці з бойовим досвідом, а саме зеки.

Пригожин покладається на сили ув'язнених під час безглуздих штурмів українських позицій, відправляючи їх з голими руками без підтримки артилерії. Такі дії "кухаря Путіна" вилилися в жахливі кадри усіяного трупами росіян поля десь на Бахмутському напрямку.

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