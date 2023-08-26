Відповідний указ був опублікований на офіційному порталі російських нормативних документів.

Володимир Путін зобов'язав найманців "ПВК Вагнер" і ряду інших формувань скласти присягу на вірність Росії. Відповідний указ президента РФ був опублікований сьогодні.

Присягу мають скласти учасники "добровольчих формувань", загонів територіальної оборони, а також працівники "охоронних" державних підприємств, що діють на окупованих територіях України.

"Запровадження Путіним обов'язкової присяги для співробітників Вагнера та інших приватних військових підрядників було чітким кроком, спрямованим на більш жорсткий державний контроль над такими групами", - коментує цей указ видання Reuters.

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Доля "ПВК Вагнер" після смерті Пригожина

На думку багатьох аналітиків і офіційних осіб, після загибелі Євгена Пригожина "Група Вагнера" перестане існувати як значуща автономна сила, якою вона була раніше. Таку думку зокрема висловлював радник глави ОПУ Михайло Подоляк, американський Інститут вивчення війни, аналітики Пентагон, британська розвідка та інші.

Українські прикордонники повідомляють, що вагнерівці вже кілька тижнів поступово покидали Білорусь і назад не поверталися. Цей процес продовжився після загибелі Пригожина.

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