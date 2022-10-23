На території свинарника були знайдені паперові пакети з-під їжі "Армія Росії", російська форма і купа сміття.

Українські військові у ході деокупації населених пунктів знайшли "казарму" окупантів, яку ті облаштували просто у свинарнику.

Про це пише Стратком ЗСУ в Telegram.

Відзначається, що це не перший випадок, коли війська ворога розміщувалися безпосередньо на фермах з домашніми тваринами.

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На території свинарника були знайдені паперові пакети з-під їжі "Армія Росії", російська форма і купа сміття.

"Ви не повірите, але ось вам відео з чергової казарми росіян. І о диво, це знову свинарник. Росіяни у своєму звичному середовищі", - йдеться в повідомленні Страткома.

Війна в Україні: головні новини

Вже кілька місяців триває контрнаступ ЗСУ на півдні та північному сході України. Зараз під окупацією Росії знаходиться всього 32 населених пункти на Харківщині. Разом з тим ЗСУ звільнили вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Загалом, за словами Володимира Зеленського, на сході та півдні України тривають активні бойові дії, ЗСУ зберігають ініціативу.

У зв'язку з військовими поразками Кремль погрожує підірвати дамбу Новокаховської ГЕС. Під загрозою затоплення, за словами українського президента, виявилося більше 80 населених пунктів включно з Херсоном.

У відповідь колаборанти вивозять на лівий берег Херсона свої сім'ї й "органи влади", окупанти змушують "евакуюватися" місцевих мешканців, прикриваючись ними як "щитом" для вивезення техніки та накраденого майна.

З 10 жовтня Росія почала здійснювати масовані ракетні удари за допомогою іранських БПЛА на об'єкти критичної інфраструктури українських міст. Сьогодні, 22 жовтня, РФ завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. Знеструмлено Кіровоградська, Рівненська, Хмельницька, Волинська області.

Щоб досягти яких-небудь локальних "перемог", російські війська продовжують безглузді штурми Бахмута і Соледара Донецької області.

На думку окремих експертів, у вересні 2022 року настала нова фаза російсько-української війни. Зараз противник намагається закріпитися на Запорізькому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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