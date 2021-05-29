Російські освітяни пишуть, що діти відпрошуються додому, щоб сходити у вбиральню

Компанія Domestos оголосила конкурс на найгірший шкільний туалет. Переможцям обіцяють ремонт санвузлів і річний запас миючих засобів.

Про це йдеться на сайті компанії.

Школам пропонують надсилати фото туалетів і підтримувати інших. Взяти участь у конкурсі зголосилися десятки навчальних закладів у Росії.

Користувачі у заявках скаржаться, що ремонт у шкільних туалетах не робили роками, там немає перегородок, у приміщеннях відвалюється плитка і штукатурка.

Читайте такожУ Росії хочуть обмежити доступ до порносайтівОсвітяни також пишуть, що діти відпрошуються додому, щоб сходити у вбиральню, або що планування приміщень не дозволяє зачиняти двері.

На ажіотаж одразу звернули росіяни в мережі. Чимало користувачів дивувалися, наскільки справи у школах в країні не просунулися з 1990-х років, інші було шоковані відсутністю перегородок і антисанітарією.

Серед лідерів у голосуванні на сайті школа у місті Гусь-Хрустальний, Чебоксарах і Мєждурєченську. Директорка школи у Чебоксарах в коментарі виданню Подъем зізналася лідерству.

«У мене залишився тільки один санвузол, який треба відремонтувати. Усі інші у мене якось там відремонтовані, функціонують. Ось один у мене такий. І він зараз закритий», – розповіла жінка.

Domestos уже не вперше проводить подібні акції для росіян. У 2019 році бренд запустив програму «Терпіти не можна навчатися». У 2020-му компанія відремонтувала три шкільних туалети й подарувала комплекти засобів для дезінфекції.

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Автор: Яна Ставська