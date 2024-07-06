Зазначається, що росіяни скаржаться на непрацюючі світлофори.

Відключення світла запровадили в Ростові-на-Дону та області після атаки безпілотників. Росіяни скаржаться на непрацюючі світлофори та кондиціонери.

"На території Ростовської області вводиться графік тимчасових відключень побутових споживачів", - йдеться в повідомленні "Россети Юг".

Зазначено, що після ліквідації дефіциту в енергосистемі графіки обмеження споживання скасують і електропостачання відновлять.

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Зазначається, що росіяни другий день скаржаться на відсутність електроенергії в різних районах Ростова-на-Дону - не працюють світлофори, а вдома неможливо щось приготувати або ввімкнути кондиціонер.

Атаки на Росію - останні новини

У ніч на 5 липня БПЛА атакували місто Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, з якого армія РФ регулярно запускає по Україні дрони-камікадзе. Унаслідок атаки було порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину цього населеного пункту.

Сьогодні вночі Краснодарський край Росії атакували дрони, повідомляється, що пошкоджено вишку зв'язку, а також виникла пожежа на двох нафтобазах. У Єйську зафіксовано пошкодження вишки стільникового зв'язку внаслідок падіння уламків безпілотників.

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