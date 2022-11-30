У зв'язку зі зйомками на вулицях міста знаходилась колона військової техніки під українськими прапорами.

Влада російської Твері заборонила зйомку пропагандистського фільму про Україну, оскільки жовто-блакитні прапори на військовій техніці лякали місцевих, пише Telegram SOTA.

Напередодні користувачі мережі зняли на камеру колону танків з українськими прапорами. Військову техніку супроводжували російські силовики.

Пізніше ЗМІ уточнили, що поява танків під українськими прапорами пов'язана зі зйомками фільму, що очорнює Україну.

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Після того як кадри колони розійшлися мережею, влада Твері зйомки заборонила.

"Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці регіону викликала негативну реакцію мешканців", – заявили в адміністрації Твері.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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