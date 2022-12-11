Цинічні росіянки намагаються "вичавити" якомога більше грошей, навіть якщо вже не мають відношення до чоловіків.

В Росії жінки знайшли спосіб нажитися на чоловіках, яких забрали на війну проти України. Росіянки всіма силами намагаються заробити на окупантах, навіть якщо не є їм дружинами.

У ГУР МО України опублікували перехоплення розмови російського військового з його дружиною. В ході бесіди жінка намагалася дізнатися, де саме він знаходиться, а також розповіла про жадібність росіянок.

Рашисти вже розуміють, що вони не можуть називати населені пункти, куди їх перекинуло командування РФ. Окупанти бояться, що якщо вони скажуть, де знаходяться, по них відразу ж "прилетить".

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Дружина окупанта стверджувала, що все це зрозуміла. Вона зазначила, що "молиться" за свого чоловіка, проте не забула піти і оформити гроші, які в РФ платять сім'ям окупантів. Розкрилася історія і про інших корисливих росіянок.

"50 тисяч оформили через тебе. Ну, до Нового року губернатор дав дітям неповнолітнім, мобілізованих, по 50 тисяч. Я пішла оформляти... Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він вже втретє одружений, а приперлися перші, другі дружини. Всі на дітей отримують цю допомогу", - розповіла рашисту жінка.

Мобілізація в РФ

Як повідомляв УНІАН, не так давно Путін заявив, що"часткова" мобілізація в Росії повинна завершитися ближчим часом. Однак це виявилося брехнею, адже в РФ і далі видають повістки. Виявилося, що повістку там отримав навіть 12-річний школяр.

Тим окупантам, яких вже призвали, видають молитву про Путіна. Його в них називають "Верховному Головнокомандувачу божого війська".

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