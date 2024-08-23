Залишки колись великої ПВК зараз сконцентровані у Білорусі та Африці.

Чисельність групи "Вагнера" за останній рік скоротилася вдесятеро. Залишки колись потужної військової компанії знаходяться в Білорусі та Африці, повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X.

Зазначається, що сьогодні перші роковини загибелі ключових лідерів групи "Вагнера" - власника Євгена Пригожина та засновника Дмитра Вагнера Уткіна. Вони загинули в авіакатастрофі. Група "Вагнера" після смерті ватажків ставала все більш роздробленою. Багато топ-командирів залишили групу.

Андрій "Седой" Трошев, колишній генеральний директор групи "Вагнера", приєднався до Міністерства оборони Росії. Олександр "Ратибор" Кузнєцов, колишній командир 1-го штурмового загону групи "Вагнера", приєднався до загону чеченського "спецназу" "Ахмат". Борис "Зомбі" Нижевенок, колишній командир 3-го штурмового загону "Вагнера" очолив у травні 2024 року підрозділ "Восток-V".

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Численні ветерани "Вагнера" пішли за цими та іншими колишніми лідерами "Вагнера", вийшовши з групи.

"Порівняно з піковою чисельністю складу близько 50 тисяч осіб у 2023 році, "Вагнер" тепер, швидше за все, зберігає близько 5 тисяч осіб у своїх залишкових формуваннях у Білорусі та Африці", - зазначають у Міноборони Британії.

ПВК "Вагнер" в Африці

У Центральноафриканській Республіці, де Вагнер був розгорнутий у 2019 році, група була особливо небезпечною для мирних жителів, і, згідно з даними, зібраними ACLED, кількість людей, убитих російськими найманцями цього року, вже перевищила загальну кількість за весь 2023 рік.

У всіх чотирьох країнах "Вагнер" продовжував діяти разом з Африканським корпусом, найманською групою під контролем Міністерства оборони Росії, яка почала вербування незабаром після смерті Пригожина.

Приватна військова компанія "Вагнер" у початковій своїй версії перестала існувати, вважає журналіст видання The Insider Христо Грозєв, який спеціалізується на розслідуваннях про російських шпигунів за кордоном.

Грозєв стверджує, що в Курській області "вагнерів" немає, і інформація, що вони повернулися з Африки в Росію, не відповідає дійсності.

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