З осені країна-агресор практикує використання строковиків замість прикордонників.

Навесні українська розвідка констатувала, що ворог збирається призвати 400 тисяч контрактників і 147 тисяч строковиків.15 липня Міноборони РФ оголосило, що весняний призов громадян на військову службу завершено – в Збройні Сили країни-агресора та інші військові формування призвані і направлені заявлені 147 тисяч осіб, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

МО РФ відзначає роботу військових комісаріатів, наголошуючи, що вони виконали завдання "в складній обстановці, в умовах негативного впливу з боку зарубіжних засобів масової інформації". Відомство також звинувачує країни Заходу в діях, спрямованих на зрив призову і дискредитацію Збройних Сил Російської Федерації.

До цього моменту, як повідомляється, більшість військовослужбовців за призовом зараховані в навчальні з'єднання і військові частини, де протягом п'яти місяців мають отримати військово-облікову спеціальність.

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"Особливу увага приділили комплектуванню наукових, науково-виробничих і спортивних рот. У наукові та науково-виробничі роти було направлено близько 490 молодих хлопців, а в спортивні роти близько 200 осіб, членів збірної Росії з олімпійських видів спорту", – рапортує Міністерство.

Як в РФ використовують строковиків під час війни

У жовтні російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволив залучати військовослужбовців-строковиків до "миротворчих місій". Раніше це могли робити тільки з контрактниками.

З вересня 2022 року солдати-строковики використовуються в РФ для охорони кордону. Зокрема, солдати строкової служби охороняють кордони в Бєлгородській області.

Російські ЗМІ стверджують, що у солдатів строкової служби немає необхідної підготовки, їм не вистачає екіпірування та їжі, вони гинуть в результаті обстрілів на прикордонні.

Родичі строковиків скаржилися, що вони живуть в бліндажах, ходять в наряди і несуть караул, як прикордонники, при цьому самі прикордонники і росгвардійці ховаються за ними.

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