Російські екстрені служби не коментували те, що відбувається.

Увечері у російській столиці сталася пожежа, у мережі публікують відповідні фотографії та відео.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що стовп густого диму помітили на північному сході Москви, в районі станції метро "Владикіно". На опублікованих відео можна почути вибухи.

"Почув вибухи, потім було видно сполохи вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини", - сказав один з очевидців.

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Вибухи і пожежі в Москві: останні новини

Нагадаємо, останнім часом в столиці Росії систематично відбуваються пожежі на різних об'єктах, крім того місто часто атакують безпілотні літальний апарати.

8 вересня в мережі повідомляли про масштабну пожежу в будівлі Федеральної митної служби Російської Федерації.

Дрони вибухали над куполом Сенатського палацу, а також кілька разів били по вежі Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті", де знаходяться російські міністерства.

Через атаки росіянам доводиться зупиняти роботу московських аеропортів і змінювати маршрути літаків. За даними ЗМІ, їм доводиться дорого за це платити.

Також в Москві і області встановлюють пункти "полювання за дронами" на житлових будинках і башти протиповітряної оборони.

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