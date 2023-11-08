Відомо, що в травні його було важко поранено на Запорізькому напрямку.

У середу, 8 листопада, у Москві помер полковник ЗС РФ Ян Суханов – начальник штабу 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту. За час повномасштабної війни РФ проти України цю бригаду ЗСУ "обнулили" двічі.

Про смерть Суханова написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у Телеграм. Він також додав скріншот некрологу, де зазначено, що окупант "задвохсотився" в Москві у госпіталі ім Бурденка на 44 році життя.

У мережі також пишуть, що ще в травні загарбник дістав важке поранення на Запорізькому напрямку.

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Відомо, що 810 бригада брала окупаційних військ РФ брала активну участь у війні проти України. На початку вторгнення її війська намагалися робити десантні висадки між Миколаєвом та Одесою – тоді бригаду розгромили.

Влітку 2022 року 810-та бригада окупантів втратила майже 85% особового складу на Харківщині та Херсонщині. Пізніше її поновили та кинули на Херсонський і Запорізький напрямки. У американському Інституті вивчення війни писали, що станом на кінець вересня 2023 року бригаду знову розгромили.

Ліквідація топ-окупантів

Внаслідок ударів ЗСУ по командному пункті угрупування "Дніпро" було ліквідовано кількох топ-окупантів. Серед них – заступник начальника центру управління командування ВДВ Вадим Добряков, начальник відділу оперативного управління штабу ВДВ Олексій Коблов та оперативний черговий командування ВДВ Олександр Галкін. Удар по загарбниках здійснили ракетою ATACMS.

Раніше в РФ пропагандисти повідомляли про ліквідацію в Україні одного з топ-офіцерів юстиції – полковника Віктора Передерія з Кубані.

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