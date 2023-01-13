Жінка заявила, що не буде допомагати чоловіку повертатися з війни.

Російський окупант Віталій, який перебуває на окупованій частині Херсонської області, попросив дружину зібрати документи для його повернення з війни. Втім, кохана відмовилася це робити.

Як повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на перехоплену розмову, чоловік-окупант попросив дружину написати до прокуратури і північного флоту, або з'їздити до Мурманська для того, щоб зібрати документи, що підтверджують, що він напівінвалід із діагнозом артрит 3-го ступеня.

"Дружина обурено відмовилася допомогти чоловікові у цьому питанні, аргументуючи, що "вона не відправляла його на війну в Україну". Запитала, чому командування не може запитати документи. На що Віталій відповів, що на фронті командування поф*г на проблеми солдатів: "помер – списали, убили – списали, захворів – поф*г", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови Віталій розповів, що звертався до командування з проханням написати запит щодо необхідних йому документів, але йому відмовили, бо "закінчився папір".

Дружина та матері окупантів: головні новини

Окупанти нерідко йдуть на воєнні злочини за згодою власних дружин. 12 квітня СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову солдата армії РФ з дружиною, в ході якої жінка закликала ґвалтувати українок.

"Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло?" - каже жінка своєму чоловікові-окупанту. При цьому вона закликає його користуватися презервативами.

Втім, інколи росіянки шокують реакціями на те, що їхні сини чи чоловіки опинилися в полоні. Зокрема, росіянка відмовилася від свого сина, дізнавшись, що він у полоні. "Ви з чого взяли, що в мене є син?" - заявила росіянка у відповідь на питання, чи хоче вона поговорити з полоненим сином.

Крім того, раніше український журналіст і блогер Володимир Золкін зателефонував матері російського військового, який потрапив у полон. Він хотів дати їй можливість поговорити із сином, але жінка вирішила нахамити і кинути слухавку.

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