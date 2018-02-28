Козловський зізнався, що виставляє свої оголені "принади" заради лайків в Instagram

Не тільки музикою, але ще і словом, і "візуальними спецефектами" Козловський завойовує глядача.

Український співак Віталій Козловський зізнався, що спекулює на своїх "голих принадах".

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Не тільки музикою, але ще і словом, і "візуальними спецефектами" завойовуємо глядача, розповів він під час чату на "Главреді".

"Давно не секрет, що на своїх "голих принадах" я спекулюю. Тому що знаю, що саме такого роду фотографії збирають більше переглядів і стають найбільш популярними", - зазначив артист.

Раніше Віталій Козловський розповів, як привів своє тіло в відмінну фізичну форму — зараз у нього накачаний торс, красива спина і сильні руки. За словами виконавця, він займався йогою і ходить в спортзал.