Після аншлагу на концерті Винника шанувальники розповіли, за що його люблять (відео)

Особливо щасливими були ті, кому вдалося, даруючи квіти, поцілувати або доторкнутися до Винника - ця прекрасна мить залишиться назавжди у їхніх серцях.

Нещодавно український популярний співак, підкорювач жіночих сердець і просто красунчик - Олег Винник зібрав повний зал на "Льодовій арені" у Броварах на своєму концерті під назвою "Про любов". Так артист привітав усіх жінок зі святом весни.

Як повідомляє ТСН, усі присутні, не стримуючи емоцій, шалено танцювали, божеволіли та підспівували кумиру улюблені композиції - "Вовчиця", "Ніно", "Як жити без тебе", "Метель", "Як ти там", "Плен", "Нецілована", "Лишь ты одна" та інші. З радістю зал зустрів дві нові композиції співака - "Передчуття" і "Ты в курсе".

Після кожної пісні глядачі дякували Виннику за добрячий заряд енергії та позитивні емоції бурхливими оваціями, морем квітів та подарунками. Особливо щасливими були ті, кому вдалося, даруючи квіти, поцілувати або доторкнутися до артиста – ця прекрасна мить залишиться назавжди у їхніх серцях.

ТСН.ua дізнався у шанувальників Винника, за що вони його люблять, і які враження залишилися у них після концерту кумира.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розкрили таємниці особистого життя Олега Винника.