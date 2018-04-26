Помер український письменник та викладач

Іванюк - один із відроджувачів Києво-Могилянської академії.

У ніч проти 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк, відомий під псевдонімом Сергій Оксеник.

Про це на його сторінці у Facebook повідомили друзі та знайомі. Іванюк - один із відроджувачів Національного університету "Києво-Могилянська академія", доцент кафедри літературознавства.

Читайте такожЗірка "Вороніних" розкрив подробиці про свій стан після чуток про тяжке захворювання

У 1992 році, після відкриття Києво-Могилянки, став деканом гуманітарних наук, а з 1994 до 2000 року був ректором навчального закладу.

Іванюк почав публікувати оповідання для дітей у 1980-х роках. 2004 року вийшла перша книга пригодницько-фантастичного роману "Лісом, небом, водою" під назвою "Лисий". 2005 року вийшло друге видання цієї книжки. А 2007 — друга книга роману, що називається "Леля".

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня помер народний та заслужений артист України, відомий актор театру і кіно Олег Треповський.