День вишиванки: як відзначають в Україні - привітання і заходи (відео)

Святкувати День вишиванки народилася в Чернівцях 12 років тому. А вже в 2010 році акція охопила не тільки Чернівці, а ще й Запоріжжя, Сімферополь, Львів, Рівне. З тих пір свято стало не лише загальноукраїнським, але й міжнародним.

В Україні відзначають День вишиванки - свято, присвячене українській культурі і традиціям. Долучитися до свята, яке щороку припадає на третій четвер травня, зовсім не складно. Досить прийти в українській вишитій сорочці на роботу, навчання або одному із запланованих на 17 травня святкових заходів.

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Ідея святкувати День вишиванки народилася в Чернівцях 12 років тому. А вже в 2010 році акція охопила не тільки Чернівці, а ще й Запоріжжя, Сімферополь, Львів, Рівне. З тих пір свято стало не лише загальноукраїнським, але й міжнародним.

Долучитися до свята, яке щороку припадає на третій четвер травня, зовсім не складно. Досить прийти в українській вишитій сорочці на роботу, навчання або одному із запланованих на 17 травня святкових заходів.

День вишиванки: традиції

Законодавцем моди на вишиванку в Європі став відомий український письменник і поет Іван Франко. Він часто носив вишиту сорочку з європейським костюмом, і таким чином започаткував своєрідну моду. А після того, як українська письменниця Олена Пчілка видала альбом українських вишиванок, в Європі почався справжній бум на вишиванки.

Заходи до Дня вишиванки

День вишиванки у Києві Мегамарш вишиванок 19 травня. Де і коли: 19 травня, станція метро «Золоті Ворота» Традиційний «Мегамарш вишиванок» у цьому році має відбутися 19 травня. Нинішня акція, як повідомляється, стане вже двадцятою – ювілейною. Організатори запрошують всіх бажаючих приєднатися до маршу, прибувши у вишиванці до Золотих Воріт в 11:00.

Згідно з маршрутом, учасники маршу пройдуть через Софіївську та Михайлівську площі, Андріївський узвіз і Контрактову площу. Київський метрополітен з нагоди свята будуть безкоштовно пускати в метро пасажирів у вишитій сорочці. Правда, не весь день, а тільки з 8 до 11 ранку, і не на всіх станціях, а тільки на шести: "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Золоті ворота", "Либідська", "Університет" і"Арсенальна". Святковий концерт у Національній філармонії України Коли:17 травня До Всесвітнього дня вишиванки Національний академічний духовий оркестр України підготував концерт «Думи мої, Думи!».

Організатори закликали слухачів приходити у вишитих сорочках. На концерті, як повідомляється, буде представлено дві прем'єри: буковинця Олександра Бродовинского і молодого композитора родом з Івано-Франківська Едварда Кравчука. За диригентським пультом - Вікторія Жадько.

Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників з Днем вишиванки, заявивши, що вона залишається символом чистоти і патріотизму.