Українська зірка Playboy прокоментувала кардинальну зміну іміджу (фото)

Астаф'єва, хоч і не стала блондинкою надовго, не боїться стереотипів і жартів про білявок.

Співачка Даша Астаф’єва днями приголомшила зміною іміджу. Вона вийшла на сцену з прямим білявим волоссям.

Пізніше артистка прокоментувала своє рішення та заявила, що багато хто вважаєю блондинок щасливішими, передає "ТаблоID".

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"Я змінюю імідж щодня: вчора я була мамою, сьогодні я – артист. Мені подобаються експерименти із зовнішністю, бо це завжди викликає нові емоції. До речі, перефарбувалася я всього за кілька годин до концерту "Ліга зірок", – сказала Астаф'єва в інтерв'ю телеканалу "Україна".

Щоправда, Даша, найімовірніше, не фарбувала волосся, а вдягла перуку. Бо вже за кілька днів прийшла на радіоефір зі своєю звичною зачіскою та кольором.

Тим не менше, Астаф'єва, хоч і не стала блондинкою надовго, вона не боїться стереотипів і жартів про білявок.

"Я якось проводила опитування серед своїх шанувальників – і більшість вважають, що щасливішими є білявки. Та я думаю, що це пов'язано не з кольором волосся, а з тими емоціями, які викликають білявки. Вони яскраві, смішні, кумедні, завжди привертають увагу, зокрема, й чоловіків, і все одно асоціюються з добром", – сказала Даша.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Даша Астаф'єва кардинально змінила імідж. З брюнетки знаменитість перетворилася на не менш привабливу блондинку. У такому образі Даша з'явилася на сцені концерту "Ліга зірок".