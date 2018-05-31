Популярний український гурт "Время и Стекло" випустив новий кліп (відео)
10:12, 31 травня 2018Суспільство
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Надя Дорофєєва з'являється в кліпі в образі русалки з довгим блакитним волоссям.
Время и Стекло - Е,Бой
Популярний український гурт "Время и Стекло" випустив кліп на пісню "Е, бой". Всього за кілька хвилин відео подивилися більше тисячі фанатів.
Відео розміщено на офіційному каналі гурту на YouTube.
У кліпі солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив постають в яскравих і оригінальних образах. Дорофєєва з'являється в образі русалки з довгим блакитним волоссям.
Як повідомляв УНІАН, тизер нового кліпу Наді Дорофєєвої за добу вийшов в тренди YouTube.
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