Популярний український гурт "Время и Стекло" випустив новий кліп (відео)

Надя Дорофєєва з'являється в кліпі в образі русалки з довгим блакитним волоссям.

Популярний український гурт "Время и Стекло" випустив кліп на пісню "Е, бой". Всього за кілька хвилин відео подивилися більше тисячі фанатів.

Відео розміщено на офіційному каналі гурту на YouTube.

У кліпі солісти групи Надя Дорофєєва та Позитив постають в яскравих і оригінальних образах. Дорофєєва з'являється в образі русалки з довгим блакитним волоссям.

Як повідомляв УНІАН, тизер нового кліпу Наді Дорофєєвої за добу вийшов в тренди YouTube.