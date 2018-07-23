Українська зірка Playboy "засвітила" груди у пікантній фотосесії

Шанувальники засипали Астаф'єву захопленим коментарями.

Українська співачка, колишня солістка епатажного гурту Nikita і модель Даша Астаф'єва знялася у новій пікантній фотосесії.

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Кілька знімків епатажна артистка опублікувала у своєму Instagram. На фото Астаф'єва позує топлес, прикриваючи оголені груди руками.

Раніше Даша Астаф'єва опублікувала нові відео зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram. Зірка показала частину своїх виснажливих тренувань.

Запис прокоментували багато шанувальники Даші. "Дашо, яка ти молодець! Ти мотиватор! Завдяки твоєму прикладу у мене сьогодні була перше тренування в залі", - написала одна з користувачів. "Круто. Треба повторити", "Надихаєш", "Розумниця", "Молодець", - коментують фанати.