Українська зірка Playboy "засвітила" груди у пікантній фотосесії
11:53, 23 липня 2018Суспільство
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Шанувальники засипали Астаф'єву захопленим коментарями.
Астаф'єва потішили новим фото / фото instagram.com/da_astafieva
Українська співачка, колишня солістка епатажного гурту Nikita і модель Даша Астаф'єва знялася у новій пікантній фотосесії.
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Кілька знімків епатажна артистка опублікувала у своєму Instagram. На фото Астаф'єва позує топлес, прикриваючи оголені груди руками.
Раніше Даша Астаф'єва опублікувала нові відео зі спортзалу на своїй сторінці в Instagram. Зірка показала частину своїх виснажливих тренувань.
Запис прокоментували багато шанувальники Даші. "Дашо, яка ти молодець! Ти мотиватор! Завдяки твоєму прикладу у мене сьогодні була перше тренування в залі", - написала одна з користувачів. "Круто. Треба повторити", "Надихаєш", "Розумниця", "Молодець", - коментують фанати.
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