Настя Каменських похвалилася фото із забороненою в Україні співачкою

Настя опублікувала спільне фото з Лолітою з лаконічним написом: "Люблю". Знімок Каменських супроводила смайликами у вигляді сердечок.

Відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, похвалилася фото з російською співачкою з українським корінням Лолітою Мілявською, якій заборонили в'їзд в Україну на три роки.

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Фото артистка опублікувала у своєму Instagram. Настя опублікувала спільне фото з Лолітою з лаконічним написом: "Люблю". Знімок Каменських супроводила смайликами у вигляді сердечок.

Як відомо, російську співачку Лоліту 23 квітня 2017 року не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.