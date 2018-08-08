Ані Лорак вперше дасть концерт після скандалу зі зрадою чоловіка

21:48, 08 серпня 2018
Суспільство
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Ані Лорак анонсувала свій перший концерт після скандалу зі зрадою чоловіка / фото УНІАН

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка переїхала в Росію, анонсувала своє перше шоу після того, як в ЗМІ почала з'являтися інформація про зраду її чоловіка Мурата Налчаджіоглу.

У своєму Instagram співачка виклала нове фото, підписавши його "До зустрічі завтра!". Судячи з доданих хештегів, концерт пройде в російському місті Геленджик.

До зустрічі завтра! #шоудива #геленджик

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійської публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — бурхливе побачення потрапило в об'єктив.

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Сама співачка інформацію про зраду чоловіка поки не коментує. Однак користувачі Instagram помітили, що Лорак перестала носити обручку.

Як повідомляв УНІАН, зазвичай активна в інтернеті, Лорак на якийсь час кудись "зникла" після появи інформації про зради її чоловіка.

Через тиждень мовчання, співачка виклала фото з дочкою Ізраеля.

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Теги: #Ані Лорак