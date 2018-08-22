Ані Лорак опинилася у компанії незнайомця після скандалу зі зрадою чоловіка (фото)

І це не єдиний незнайомець, якого показала у соцмережі Ані Лорак. Зірка опублікувала знімок, на якому позує перед камерою з молодим хлопцем.

Після скандалу зі зрадою чоловіка Ані Лорак відпочила в компанії незнайомця.

На кадрах, які зірка опублікувала в Instagram-Stories, видно, як вона разом з чарівним брюнетом вечеряє ще з однією парою. Виглядала Ані Лорак щасливою, а її сусід за столиком не приховував посмішки.

І це не єдиний незнайомець, якого показала у соцмережі Ані Лорак. Зірка опублікувала знімок, на якому позує перед камерою з молодим хлопцем. Раніше чоловіка Ані Лорак Мурата помітили в Києві в караоке-клубі з незнайомою брюнеткою. Він ніжно гладив супутницю та обіймав за талію, що очевидцям вдалося зафіксувати. Пізніше ЗМІ дізналися, що бізнесмен був у компанії Яни Бєляєвої. Дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" зізналася, що у неї тільки дружні відносини з Муратом.