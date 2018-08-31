Українська співачка стала голосом російського навігатора (відео)

Голосом Брежнєвої заговорив "Яндекс Навігатор".

Українська співачка Віра Брежнєва стала голосом російського "Яндекс Навігатора".

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Новиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Тепер ми зможемо більше часу проводити разом. Все тому, що за вашими численними проханнями моїм голосом заговорив "Яндекс Навігатор". Я знаю пароль і бачу орієнтир! Поїхали разом", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що відома українська співачка, екс-учасниця популярного жіночого колективу "ВІА Гра" Віра Брежнєва знімається в кіно в Росії.