"Танці з зірками" 2018: хто покинув шоу у 3 випуску (відео)
26 серпня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Несподівано під час другого прямого ефіру проект покинули відразу дві пари. Кількість учасників зменшилася і 9 вересня.
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Як відомо, в попередньому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018" відразу 2 зіркові пари розпрощалися з проектом.
За результатами голосування суддів і глядачів, паркет покинули Злата Огневич і Дмитро Жук. Крім цього, травма, отримана під час тренування, завадила Славі Камінській взяти участь у шоу. Співачка разом з Ігорем Кузьменком так і не вийшла на паркет.
Під час прямого ефіру судді виставили свої бали учасникам. У кінці турнірної таблиці опинилися Леся Нікітюк і Максим Єжов. Однак харизматичну телеведучу врятували глядачі, віддавши свої голоси за їхній виступ.
В результаті дві пари опинилися під загрозою вильоту з шоу – Микола Тищенко і Нана, Павло Зібров і Марія Шмельова.
Глядачі віддали значно більше своїх голосів за спокусливих Миколи Тищенка та Нану, тому організатори шоу вирішили не робити фінальне голосування зіркових суддів.