"Танці з зірками" 2018: хто покинув шоу у 3 випуску (відео)

Турнірна таблиця третього ефіру шоу з балами від суддів. Усе вирішить глядацьке голосування. Не перемикайтесь! #ТанцізЗірками

A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Sep 9, 2018 at 1:53pm PDT