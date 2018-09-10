"Танці з зірками" 2018: хто покинув шоу у 3 випуску (відео)

Під час прямого ефіру судді виставили свої бали учасникам. У кінці турнірної таблиці опинилися Леся Нікітюк і Максим Єжов. Однак харизматичну телеведучу врятували глядачі, віддавши свої голоси за їхній виступ.

26 серпня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Несподівано під час другого прямого ефіру проект покинули відразу дві пари. Кількість учасників зменшилася і 9 вересня.

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В результаті дві пари опинилися під загрозою вильоту з шоу – Микола Тищенко і Нана, Павло Зібров і Марія Шмельова.

Глядачі віддали значно більше своїх голосів за спокусливих Миколи Тищенка та Нану, тому організатори шоу вирішили не робити фінальне голосування зіркових суддів.