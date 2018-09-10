этот материал доступен на русском

"Танці з зірками" 2018: хто покинув шоу у 3 випуску (відео)

14:41, 10 вересня 2018
Суспільство
1523 0

26 серпня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра розважального шоу "Танці з зірками". Несподівано під час другого прямого ефіру проект покинули відразу дві пари. Кількість учасників зменшилася і 9 вересня.

Читайте такожУкраїнська ведуча серйозно травмувалася на першому ефірі "Танців з зірками" (фото)

Як відомо, в попередньому прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2018" відразу 2 зіркові пари розпрощалися з проектом.

За результатами голосування суддів і глядачів, паркет покинули Злата Огневич і Дмитро Жук. Крім цього, травма, отримана під час тренування, завадила Славі Камінській взяти участь у шоу. Співачка разом з Ігорем Кузьменком так і не вийшла на паркет.

Під час прямого ефіру судді виставили свої бали учасникам. У кінці турнірної таблиці опинилися Леся Нікітюк і Максим Єжов. Однак харизматичну телеведучу врятували глядачі, віддавши свої голоси за їхній виступ.

В результаті дві пари опинилися під загрозою вильоту з шоу – Микола Тищенко і Нана, Павло Зібров і Марія Шмельова.

Глядачі віддали значно більше своїх голосів за спокусливих Миколи Тищенка та Нану, тому організатори шоу вирішили не робити фінальне голосування зіркових суддів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #новий кліп зіброва#танці з зірками